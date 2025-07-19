إدارة الإطفاء: إصابة أكثر من 20 في لوس انجلوس بعد اصطدام سيارة بحشد

اشارت إدارة الإطفاء في مدينة لوس انجلوس الأميركية الى إن سيارة صدمت حشدا من الناس في طريق سانتا مونيكا بالمدينة في وقت مبكر اليوم السبت، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.
وذكرت أن أربعة على الأقل في حالة حرجة بينما أصيب ثمانية آخرون على الأقل بجروح خطيرة، فيما استقرت حالة 15 شخصا.
ولم يُعرف سبب الحادث بعد.
وبحسب شبكة )سي.إن.إن(، فإن طريق سانتا مونيكا يقع في حي إيست هوليوود بالقرب من قاعة حفلات موسيقية.
وقع الحادث حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وقالت إدارة الإطفاء إنها تنسق جهود التعامل مع المصابين ونقلهم.
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