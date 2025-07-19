افاد المكتب الإعلامي في المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في بيان، ان الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول المدعو احمد غزالة امر مسيء لصاحبه الذي يعتبره المجلس منتحلا لصفة رجل دين، وكان قد سبق ان اتخذ سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب قرارا بعدم السماح له بدخول مقري المجلس في الحازمية وحارة حريك، تمهيدا لاتخاذ الجهات المختصة في المجلس الاجراءات التأديية بحقه.

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: أحمد غزالة منتحل صفة ولا يحق له دخول مقري المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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