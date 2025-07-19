بريطانيا تسجن "الجدة" عرّابة العصابات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حكم على امرأة بريطانية تُلقبها الشرطة بـ"الجدة العصابية" بالسجن لإدارتها عملية تهريب كوكايين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

أنفقت ديبورا ماسون (65 عاما) أرباحها على سلع فاخرة، بما في ذلك سلسلة وطوق من غوتشي لـ"قطتها"، وخططت للسفر إلى تركيا لإجراء عمليات تجميل.

وحُكم على ماسون، المعروفة ايضا باسم "ملكة النحل"، وسبعة أعضاء آخرين من العصابة التي تديرها عائلتها بالسجن 106.5 عامًا في محكمة وولويتش كراون في لندن يوم الجمعة.

استوردت المجموعة ما يقرب من طن من الكوكايين - تُقدر قيمته السوقية بـ 80 مليون جنيه إسترليني - على مدى سبعة أشهر.

وكانت زعيمة العصابة على اتصال وثيق بمورد رئيسي يُدعى "باجسي" باستخدام تطبيق مشفر، وكان يُوجه أعضاء آخرين في العصابة أثناء نقلهم طرودًا من الكوكايين المستورد إلى مواقع في جميع أنحاء إنكلترا.

وأُدينت ماسون بالتآمر لتوريد مخدرات من الفئة الأولى، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.

وقال لها القاضي فيليب شوروك: "كنتِ في الواقع مشرفة الموقع، تعملين تحت إشراف مدير الموقع. لقد جنّدتِ أفرادًا من عائلتكِ - كأم، كان عليكِ أن تكوني قدوة لأطفالكِ لا أن تُفسديهم".

وقالت المدعية العامة شارلوت هول سابقًا إن ماسون "جنّدت أفراد عائلتها - أختها وأطفالها - بالإضافة إلى شركاء وأصدقاء أطفالها، لشبكة تضم ما لا يقل عن 10 أفراد".

وقامت ماسون والمتهمون الثمانية الآخرون برحلات متعددة لجمع وتسليم الكوكايين المستورد من ميناء هارويتش ومواقع أخرى.

كما اصطحب بعض أفراد العصابة أطفالهم الصغار معهم أثناء نقل الطرود التي نقلوها إلى عناوين في برادفورد، وكارديف، وجنوب لندن، وروثيرهام، وساوثيند، وليستر، ووالسال، وأماكن أخرى مختلفة.

وقالت السيدة هول إن ماسون لم تستخدم الضغط أو الإكراه لإغواء عائلتها للانضمام إلى العصابة، لأن "دافعهم كان الربح المادي".

مداخيل عالية

ويُقدّر دخل كل شخص بأكثر من قالت شرطة العاصمة إن ماسون - التي شاركت في 20 رحلة، وسلّمت 356 كيلوغرامًا من الكوكايين - كانت تتلقى أيضًا أكثر من 50 ألف جنيه إسترليني سنويًا كدخل إعانات خلال فترة التآمر، حسبما استمعت المحكمة.

ومثلت روزان ماسون، 29 عامًا، من كانون، شمال لندن، وكلوي هودجكين، 23 عامًا، من واي، كينت، وليلي برايت، 26 عامًا، من آشفورد، وديمي برايت، 30 عامًا، من ستابلهيرست، كينت، وأنيتا سلوتر، 44 عامًا، من آشفورد، كينت، للمحاكمة إلى جانب الرجل البالغ من العمر 65 عامًا، وأُدينوا جميعًا بالتآمر لتوريد مخدرات من الفئة أ.

وقبل محاكمتها، أقرت ليلي برايت بالذنب في جريمة منفصلة وهي عرض توريد مخدرات من الفئة أ. تنتظر شريكتها، كلوي هودجكين، ولادة طفلها، وسيتم الحكم عليها في وقت لاحق. التاريخ.

اقرار بالذنب

وأقرت تينا غولدينغ، 66 عامًا، من آشفورد، كينت، وريجي برايت، 24 عامًا، من ستابلهيرست، كينت، وديمي كيندال، 31 عامًا، من ستابلهيرست، كينت، بالذنب في التآمر لتوريد مخدرات من الفئة أ.

كما أقر ريجي برايت وديمي كيندال بالذنب في جريمة منفصلة تتعلق بحيازة مخدرات من الفئة أ بقصد التوريد، وحيازة ممتلكات إجرامية بعد ضبط الكوكايين وأكثر من 15,000 جنيه إسترليني نقدًا أثناء تفتيش منزلهما.

وحُكم على روزان ماسون وديمي برايت بالسجن 11 عامًا لكل منهما. وعلى ليلي برايت بالسجن 13 عامًا، وديمي كيندال بالسجن 13 عامًا وستة أشهر.

وحُكم على ريجي برايت بالسجن 15 عامًا، وسجنت تينا غولدينغ لمدة 10 سنوات وعلى أنيتا سلوتر بالسجن 13 عامًا.