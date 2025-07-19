شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الحياة عضو التحالف الوطني تطلق حملة موسعة لمحو الأمية وتنجح في جذب 1900 مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلقت مؤسسة صناع الحياة حملة موسعة لمحو الأمية، وذلك ضمن مشروع "نور حياتهم" الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

شهدت الحملة إقبالًا كبيرًا، حيث نجح فريق العمل في جذب أكثر من 1900 أمي للالتحاق بفصول محو الأمية، وتم فتح 29 فصلًا جديدًا في مختلف المحافظات المستهدفة.

وقد شارك في تنفيذ الحملة 460 متطوعًا من متطوعي صناع الحياة، حيث انتشروا في 5 محافظات ووصلوا إلى 39 قرية، في جهود ميدانية مكثفة تعكس التزام المؤسسة بتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التعليم المجتمعي.

وتأتي هذه المبادرة في سياق دور مؤسسات التحالف الوطني في دعم مبادرات محو الأمية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.



محو الامية (1)



محو الامية (2)



محو الامية (3)