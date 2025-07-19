شكرا لقرائتكم خبر عن في أجواء مبهجة.. أسقفية الخدمات عضو التحالف الوطني تفتتح حضانة لتنمية الطفولة المبكرة بقرية سلامون والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية – التابعة لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – حضانة جديدة بمركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سلامون، وذلك لاستقبال الأطفال من سن عامين حتى أربع سنوات، وسط أجواء ملؤها البهجة وابتسامات الأطفال، تأكيدًا على أهمية الاستثمار في الطفولة باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية المجتمع.

وتخلل حفل الافتتاح عدد من الفقرات الترفيهية المبهجة للأطفال، شملت ألعابًا حركية وأنشطة تلوين، وتوزيع هدايا، بالإضافة إلى أنشطة لتنمية الخيال والإبداع.

وتأتي هذه الحضانة ضمن جهود الجمعية في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، حيث تعتمد على أساليب تعليمية حديثة بمنهجية مونتيسوري، التي تتيح للأطفال التعلم من خلال اللعب والتفاعل والاكتشاف، بما يسهم في تطوير مهاراتهم الحركية والإدراكية والاجتماعية في مرحلة مبكرة من حياتهم.