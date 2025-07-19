النشرة: غارة من الطيران المسير الاسرائيلي تستهدف دراجة في بلدة يحمر الشقيف ومعلومات عن اصابة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان ​غارة​ من الطيران المسير الاسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة ​يحمر​ الشقيف في قضاء النبطية، ومعلومات عن اصابة.

