الشيخ الخطيب استقبل رئيس بلدية حارة صيدا على رأس وفد وبحث في شؤون مناطقية مع وفود شعبية وعلماء دين

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس طريق المطار ، رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى كامل الزين ونائبه احمد صالح و السيد حسن هاشم ورئيس لجنة اوقاف البلدة حسن صالح، الذين اطلعوه على اوضاع البلدة وشؤون الاوقاف فيها.
واستقبل وفودا شعبية و علماء دين من مناطق مختلفة وجرى التباحث في شؤونها واحتياجاتها واوضاع الاوقاف فيها.
