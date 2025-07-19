وزارة الاتّصالات أعلنت عن إعادة فتح باب الترشّح لمراكز رئيس الهيئة المنظّمة للاتّصالات و4 اعضاء

اشارت وزارة الاتّصالات في بيان، الى انه في إطار الحرص على ​تعزيز التنوّع​ في الاختصاصات وتلبية متطلّبات الهيئة المنظّمة للاتّصالات، وتأكيدًا على ضرورة تمثيل مختلف المجالات ذات الصلة، تعلن عن إعادة فتح باب الترشّح لمراكز:

- رئيس الهيئة المنظّمة للاتّصالات

- أعضاء الهيئة (عدد 4 أعضاء)

وذكرت بانه ذلك نظرًا لعدم تحقيق التغطية الكاملة للاختصاصات المطلوبة خلال فترة الترشّح السابقة التي انتهت بتاريخ 21/04/2025، حيث تركّزت معظم الترشيحات على تقنيات الاتّصالات فقط، في حين أن قانون إنشاء الهيئة يفرض وجود اختصاصات متنوّعة تشمل المجالات التالية:

- وحدة السوق والمنافسة

- وحدة تقنيات الاتّصالات

- وحدة الشؤون القانونية والترخيص

- وحدة الإعلام وشؤون المستهلكين

وفي ضوء ذلك، تدعو وزارة الاتّصالات جميع أصحاب الكفاءة والخبرة في المجالات المذكورة أعلاه، والذين تتوفّر لديهم الشروط اللازمة، إلى تقديم طلباتهم حتى تاريخ 26/7/2025 ضمنًا، عبر موقع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية على الرابط التالي:https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/positions_ar.aspx.