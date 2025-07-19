وزارة الاتّصالات أعلنت عن إعادة فتح باب الترشّح لمراكز رئيس الهيئة المنظّمة للاتّصالات و4 اعضاء

اشارت وزارة الاتّصالات في بيان، الى انه في إطار الحرص على تعزيز التنوّع في الاختصاصات وتلبية متطلّبات الهيئة المنظّمة للاتّصالات، وتأكيدًا على ضرورة تمثيل مختلف المجالات ذات الصلة، تعلن عن إعادة فتح باب الترشّح لمراكز:
- رئيس الهيئة المنظّمة للاتّصالات
- أعضاء الهيئة (عدد 4 أعضاء)
وذكرت بانه ذلك نظرًا لعدم تحقيق التغطية الكاملة للاختصاصات المطلوبة خلال فترة الترشّح السابقة التي انتهت بتاريخ 21/04/2025، حيث تركّزت معظم الترشيحات على تقنيات الاتّصالات فقط، في حين أن قانون إنشاء الهيئة يفرض وجود اختصاصات متنوّعة تشمل المجالات التالية:
- وحدة السوق والمنافسة
- وحدة تقنيات الاتّصالات
- وحدة الشؤون القانونية والترخيص
- وحدة الإعلام وشؤون المستهلكين
وفي ضوء ذلك، تدعو وزارة الاتّصالات جميع أصحاب الكفاءة والخبرة في المجالات المذكورة أعلاه، والذين تتوفّر لديهم الشروط اللازمة، إلى تقديم طلباتهم حتى تاريخ 26/7/2025 ضمنًا، عبر موقع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية على الرابط التالي:https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/positions_ar.aspx.
