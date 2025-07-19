شرطة بلدية صيدا واصلت إزالة التعديات في السوق التجاري وحملة جديدة الاثنين في شوارع المدينة

أعلنت ​بلدية صيدا​، في بيان، أن "شرطة البلدية بإمرة القائد المفوض أول بدر القوام واصلت دورياتها لإزالة وملاحقة المخالفات في سوق صيدا التجاري، بعد ان حاول بعض اصحاب البسطات اعادة تعدياتهم على الارصفة"، وأنها سوف تستمر بمراقبة هذه التعديات "حرصا على ان يبقى السوق التجاري منظما، مما ينعكس على الحركة التجارية فيه وعلى المشهد العام للمدينة".

وذكرت البلدية انها ستنظم ابتداء من الاثنين في 21 تموز، حملة جديدة لازالة التعديات على الارصفة خارج السوق التجاري وفي كل شوارع المدينة والأحياء تباعا، داعية جميع القاطنين في نطاق صيدا الاداري الى ازالة تعدياتهم قبل ازالتها على نفقتهم من قبل شرطة البلدية ومصادرتها".