أعلنت بلدية صيدا، في بيان، أن "شرطة البلدية بإمرة القائد المفوض أول بدر القوام واصلت دورياتها لإزالة وملاحقة المخالفات في سوق صيدا التجاري، بعد ان حاول بعض اصحاب البسطات اعادة تعدياتهم على الارصفة"، وأنها سوف تستمر بمراقبة هذه التعديات "حرصا على ان يبقى السوق التجاري منظما، مما ينعكس على الحركة التجارية فيه وعلى المشهد العام للمدينة".
وذكرت البلدية انها ستنظم ابتداء من الاثنين في 21 تموز، حملة جديدة لازالة التعديات على الارصفة خارج السوق التجاري وفي كل شوارع المدينة والأحياء تباعا، داعية جميع القاطنين في نطاق صيدا الاداري الى ازالة تعدياتهم قبل ازالتها على نفقتهم من قبل شرطة البلدية ومصادرتها".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بلدية صيدا واصلت إزالة التعديات في السوق التجاري وحملة جديدة الاثنين في شوارع المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.