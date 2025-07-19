الشرطة البريطانية تعتقل 55 شخصا خلال مسيرة لحركة "فلسطين أكشن"

اعلن شرطة العاصمة البريطانية لندن إنها اعتقلت 55 شخصا خلال مسيرة نظمتها حركة "​فلسطين أكشن​" المحظورة أمام مبنى البرلمان اليوم السبت.

وذكرت الشرطة في بيان، أن الحشد تجمع في ساحة البرلمان وأخذ يلوح بلافتات تدعم الحركة التي حُظرت هذا الشهر بموجب قانون ​مكافحة الإرهاب​. وكان بعض المحتجزين يرتدون الكوفية الفلسطينية.

وحظر مشرعون بريطانيون الحركة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدة للقوات الجوية الملكية وألحقوا أضرارا بطائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل.

وأصبح الانضمام إلى الحركة الآن بمثابة جريمة قد تصل عقوبة بالسجن فيها لمدة تصل إلى 14 عاما.

ووصفت الحركة القرار بأنه "استبدادي" ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في لندن الطعن في قرار الحظر يوم الاثنين.

وحركة "فلسطين أكشن" من بين الجماعات التي دأبت على استهداف شركات الدفاع وغيرها من الشركات البريطانية التي ترتبط بعلاقات مع إسرائيل منذ بدء الصراع في غزة.

وألقت الشرطة القبض على عشرات من أنصار الحركة خلال مسيرات في أنحاء بريطانيا منذ فرض الحظر.