بلدية روسيا تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية كانت في طريقها إلى موسكو

أعلن رئيس بلدية ​موسكو​ سيرغي سوبيانين إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية. وأوضح رئيس بلدية موسكو، "أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة خلال هجوم على موسكو. وصلت فرق الطوارئ إلى موقع سقوط الحطام لمباشرة مهامها".

