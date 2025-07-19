شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تنفذ قوافل طبية ومعرضًا للأثاث والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نفذت جمعية الأورمان سلسلة من القوافل الطبية والمعارض الاجتماعية في عدد من المحافظات، استفاد منها مئات المواطنين في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، بمشاركة فاعلة من فرق المتطوعين.



ففي محافظة المنيا، وتحديدًا بمركز وقرية السرارية – الجزائر بمركز سمالوط، نظمت الجمعية قافلة طبية استفاد منها 220 مواطنًا، ضمن خطة الوصول بالخدمة الصحية إلى المناطق النائية.



كما شهدت محافظة الفيوم تنفيذ قافلة طبية شملت قرى عزبة الجبل وقلمشاه بمركز إطسا، وقرية النزلة بمركز أبشواي، وبلغ عدد المستفيدين 231 مواطنًا.



وفي محافظة الغربية، نظمت الجمعية قافلة طبية موسعة استهدفت قرى خرسيت بمركز طنطا، وكوم علي بمركز قطور، وبلشاي بمركز كفر الزيات، وكفر العبايدة بمركز المحلة، وبلغ عدد المستفيدين 250 مواطنًا.



كما امتدت جهود الأورمان إلى محافظة كفر الشيخ، حيث تم تنفيذ قافلة طبية شملت عددًا من القرى بمراكز الحامول وبيلا، وبلغ عدد المستفيدين منها 290 مواطنًا.



وفي الجانب الاجتماعي، نظّمت الجمعية معرضًا لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية في قرى العبايدة، ومنشأة عباس، والقصابي، وأحمد سليمان، والزبيدة القبلية بمحافظة كفر الشيخ، استفاد منه نحو 480 مواطنًا.



وتعكس هذه الأنشطة التكامل بين الجانب الطبي والاجتماعي الذي تتبناه جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني، في سبيل الوصول بالخدمات إلى مستحقيها وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية في ربوع مصر.



