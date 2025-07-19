شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" :مشاركة المصريين في الخارج انتخابات 2025 أولوية تنظيمية وسياسية للحزب والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى عباس، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون المصريين بالخارج، إن الحزب أطلق رسميًا غرفة عمليات خاصة بالمصريين في الخارج استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، إيمانًا بالدور الحيوي والمستمر الذي يلعبه المصريون في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني من جهة، والمشاركة في بناء الدولة المصرية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن التحويلات النقدية من المصريين بالخارج تُمثّل حجر زاوية في دعم الاقتصاد المصرى، كونها مصدرًا أساسيًا للعملات الأجنبية وتتميز باتساقها وتعاظمها سنويًا.

وعلى الصعيد السياسي، أشار " عباس"، إلى أن المصريين بالخارج شاركوا بفعالية في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وهو ما يدفع الحزب لتوفير كل السبل اللازمة لتسهيل مشاركتهم في هذا الاستحقاق القادم، منوها عن أن حزب العدل قام بتدريب وإعداد 15 مندوبًا من أعضاء الحزب المقيمين بالخارج، سيُمثلون الحزب في 11 دولة من الدول التي تحتضن كثافة عددية من المصريين في الخارج على النحو التالي 3 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات (بما يشمل السفارة في أبوظبى والقنصلية في دبى) بالإضافة إلى 8 دول أوروبية هي ألمانيا (بما يشمل السفارة في برلين والقنصلية في هامبورغ)، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان، وبلغاريا، وبولندا، وأيرلندا، والنمسا.



وأوضح القيادي بحزب العدل في تصريح خاص ل ”الخليج 365”، أنه من المقرر تواجد مندوبي حزب العدل في مقار السفارات والقنصليات المصرية خلال فترة التصويت بالخارج، لتقديم الدعم اللوجستي والمعرفي للناخبين، والإجابة عن استفساراتهم وتوزيع معلومات مبسطة حول المرشحين، بالإضافة إلى المشاركة في متابعة عمليات الفرز. كما سيتولى الحزب توزيع زجاجات مياه باردة، مظلات، ومناديل للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة في بعض البلدان.

وأشار الدكتور مصطفي عباس، إلى أن الاستعدادات تُراعي بعض التحديات، مثل تزامن الانتخابات مع موسم الإجازات الصيفية، حيث يسافر عدد كبير من المصريين بالخارج إلى مصر لقضاء عطلتهم السنوية، فضلًا عن عقد مؤتمر المصريين في الخارج الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الهجرة يومي 4 و5 أغسطس 2025 في القاهرة، ما قد يُؤثر بشكل محدود على نسب التصويت في بعض السفارات والقنصليات.



وأكد أن الحزب يستثمر هذا الحدث الكبير كمناسبة للتواصل المباشر، حيث سيتم تنظيم لقاء موسع في مقر حزب العدل بالتجمع الخامس يجمع مرشحي الحزب مع قيادات الجاليات المصرية بالخارج، على هامش مشاركتهم في المؤتمر، لتعزيز الحوار والاستماع إلى آرائهم وطرح الرؤى المستقبلية لمشاركة فعّالة للمصريين بالخارج في الشأن الوطني.

وتابع :"مشاركة أعضاء الحزب من المصريين بالخارج في مؤتمر وزارة الخارجية هو أحد الأسباب الرئيسية لاكتفائنا بتعيين مندوبي الحزب في 11 دولة فقط خلال هذه الدورة، نظرًا لأن عددًا كبيرًا منهم سيتواجد في مصر وسيمارس حقه الانتخابي من الداخل أيام 4 و5 أغسطس."

وفي إطار هذه الرؤية، أعلن الدكتور مصطفى عباس أن حزب العدل قد أسس مؤخرًا وحدة دراسات معنية بشؤون المصريين بالخارج، في خطوة تهدف إلى صياغة مقاربات علمية تدعم مشاركة الجاليات في قضايا الوطن. وستصدر الوحدة هذا الأسبوع أولى دراساتها بعنوان: "آليات مبتكرة لمشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية"، وذلك انطلاقًا من إيمان الحزب بالدور الوطني البارز الذي يلعبه المصريون في الخارج، وحاجتنا الماسة إلى خبراتهم وكفاءاتهم لدعم وإنجاح المشروعات القومية الكبرى.



واختتم الدكتور مصطفى عباس تصريحه، بالتأكيد على أن حزب العدل يعتبر المصريين بالخارج جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل الوطني، وقال:

"نؤمن بأن إشراك المصريين بالخارج في العملية السياسية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تأكيد عملي على وحدة الصف الوطني في الداخل والخارج، وسنواصل هذا النهج بدعم مؤسسي وتنظيمي متكامل يعكس ثقة الجاليات في حزب العدل."