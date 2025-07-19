زيلينسكي: أوكرانيا تقترح إجراء محادثات سلام جديدة مع روسيا الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف اقترحت على موسكو جولة جديدة من ​محادثات السلام​ الأسبوع المقبل، بعد تعثر المفاوضات في بداية حزيران.

واوضح زيلينسكي في خطابه المسائي، بان "سكرتير مجلس الأمن رستم عمروف أفاد أيضا بأنه اقترح عقد الاجتماع المقبل مع الجانب الروسي الأسبوع المقبل"، مضيفا أنه "يجب تعزيز زخم المفاوضات".