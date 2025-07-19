شيخ العقل التقى قائد الجيش ورئيس الأركان ووفدا من العشائر العربية: على الدول المؤثرة في سوريا وقف الاقتتال فورا وفك الحصار

التقى ​شيخ العقل​ لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور ​سامي ابي المنى​ في دارته في شانيه مساء اليوم قائد الجيش العماد رودلف هيكل، يرافقه رئيس الأركان اللواء الركن حسان عودة ورئيس مكتب القائد العميد الركن منصور زغيب، وتناول اللقاء الاحداث الحاصلة في سوريا، وتداعياتها على الساحة اللبنانية، والسعي المشترك والتعاون للحفاظ على الاستقرار الأمني الداخلي.

وكان التقى شيخ العقل وفدا من عشائر "الزريقات" العربية في الشويفات وخلدة والسعديات وعين دارة وبحمدون برئاسة شيخ العشيرة "ابو ديب" كامل الضاهر وضم، ملحم الضاهر ورياض الضاهر وامام جامع خلدة الشيخ علي العلي، والمختار يونس الضاهر، ومشايخ وفاعليات وعدد كبير من أبناء العشيرة، وذلك للتضامن مع ​الطائفة الدرزية​ والتأكيد على العلاقات التاريخية بين الطائفتين، واستنكار الاحداث الأليمة الحاصلة في محافظة ​السويداء​ والتنويه بمواقف سماحته، بحضور مشايخ واعضاء من المجلس المذهبي ووفد من وكالتي الشويفات-خلدة والجرد في الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس اتحاد بلديات الجرد فادي غريزي وفاعليات بلدية واختيارية.

ورحب شيخ العقل خلال اللقاء بالوفد، داعيا الى "وأد الفتنة وحقن الدماء، وقال: "نشد على يد العقلاء لوقف هذه المأساة في ​جبل العرب​ جبل سلطان باشا الاطرش، والتاريخ ناصع. لكن ثمة أشياء غريبة تحصل، غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا، فلماذا ندق النفير العام ضد السويداء؟ لماذا لا يكون من اجل غزة؟ نحن نحاول تهدأة شبابنا والفزعات، كي لا تنزلق الأمور إلى مواجهة عبثية في لبنان لا سمح الله، وتسبب بضرب العيش المشترك". أضاف: "زيارتكم ثمينة وعلينا ان نكون معا سدا منيعا في مواجهة اية محاولة لزرع الفتنة بيننا، ونفتخر بالعلاقة معكم".

ثم سأل شيخ العقل "لماذا نتفرق؟ الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها... نحن بهذه الصلة الروحية وبتاريخنا المشترك نعتبر انفسنا كموحدين بأننا سيف الإسلام، وقاتلنا من اجل الإسلام ودافعنا معا عن الثغور، لاجل الشرق العربي والإسلام بوجه غزوات الفرنجة، وقدمنا الاف الضحايا في سبيل هذه المهمة الشريفة. وقد ثبتنا على هذه الارض وفي سوريا". وتابع: "السويداء محاصرة من كل الجهات ومهددة ويجب أن نعلي صوتنا، كي لا تنتقل الفتنة إلى هنا، لعل الاخوة في السويداء الذين يتقاتلون مع بعضهم يسمعون، والدولة تسمع، حيث يجب أن ينضوي الجميع تحت جناح الدولة، لكن هذا يحمّل الدولة مسؤولية ان تطمئن شعبها وناسها وان تزرع الثقة بين الناس، لكي يسلم المواطن سلاحه وأمره لها. هذه مهمة صعبة لكنها غير مستحيلة، وكما قلت بالأمس لا بد من رعاية عربية وتركية".

واستطرد: "كما كان ثمة رعاية للثورة حتى انتصرت على نظام الظلم والاستبداد، علينا ان نساعدها لبناء الدولة والمؤسسات والشراكة بين مواطنيها ومجتمعها ومكوناتها، هذه مسؤولية الدولة ورعاية الدول العربية وتركيا التي رعت ذاك الانتصار قبل طلب المساعدة من الدول والأمم المتحدة. مسؤولية العرب علّهم يسمعون الصوت، لكي نوقف مسلسل القتل، الذي لا يزال مستمرا والأخبار التي وصلتنا منذ قليل تدمي القلب".

ومن جهته، قال الشيخ كامل الضاهر باسم الوفد: "معا كنا منذ الف عام وسنبقى، ونشكر رئيس الجمهورية والقوى الامنية والحزب التقدمي الاشتراكي ، واننا كعشائر عربية التاريخ يكتب العلاقة بيننا وسنكمل بنفس النهج مسار الطريق، نعم ثمة فجوات كما يحصل في جبل العرب جبل الكرامة والشهامة لكن علينا ان نكون واعين وقدوة بعباءة الله ووليد بك جنبلاط، الذي يغلّب لغة العقل، وكي "لا يفلت الملق". نحن كعرب عشيرة الزريقات نفس واحدة، وعلينا استخدام ذلك لوأد الفتنة بوجه من يرمي الكلام والمال لتأجيجها، واننا نقوى ببعضنا البعض كي نرد الفتنة. وعلى الدولة السورية برئاسة الشرع توقيف نزيف الدم ومعالجة الأمر وإقامة مصالحة كما هي عاداتنا". وختم: "اننا باسم العشائر نعمل على البناء وعلينا الذهاب للمصالحة ولا نعود الا وان نكون قد انجزنا تلك المصالحة، لرد الفتن وإحلال السلام والاستقرار".

وكان ابي المنى التقى امس في دار الطائفة في بيروت وفدا من جمعية "الدعاة الثقافية الاجتماعية في بيروت" برئاسة الشيخ محمد أبو القطع، ضم مشايخ وادارة الجمعية والمسؤولين فيها، في زيارة تضامنية مع مشيخة العقل والطائفة الدرزية، ولاستنكار الأحداث الدموية التي تشهدها محافظة السويداء، والتنويه بمواقف شيخ العقل وقادة الطائفة.

وشدد الشيخ ابو القطع بعد اللقاء على "اهمية تمتين الوحدة فيما بين المسلمين في هذه المرحلة بالذات، وخاصة بين الطائفتين الدرزية والسنية، تأكيدا على العلاقات التاريخية بينهما".