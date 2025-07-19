سلام شدد بعد لقاء الراعي على أهمية الدور الذي تضطلع به بكركي في ترسيخ الثوابت الوطنية وتعزيز الشراكة

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، وكانت المناسبة فرصة للنقاش في الأوضاع الراهنة. وشدّد سلام على أهمية الدور الذي تضطلع به ​بكركي​ في ترسيخ الثوابت الوطنية وتعزيز الشراكة بين اللبنانيين.

