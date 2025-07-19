روسيا: إسقاط 83 مسيّرة بينها 16 في منطقة موسكو

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع في روسيا، اليوم السبت، إسقاط 83 مسيّرة من بينها 16 في منطقة العاصمة موسكو.

وأفاد سكان موسكو بسماع انفجارات قوية، بعد إسقاط أكثر من عشر طائرات مسيرة.

وتسبب الهجوم في تعطيل الرحلات الجوية في مطاري دوموديدوفو وشيريميتيفو، وهما من أكبر مطارات العاصمة الروسية، وذلك في ذروة موسم العطلات الصيفية.

كما تعطلت حركة السكك الحديدية في منطقة روستوف، الواقعة شرق أوكرانيا مباشرة، بعد أن تساقطت شظايا من طائرات مسيرة على البنية التحتية للسكك الحديدية، ما أثر على 50 قطارا للمسافات الطويلة بالإضافة إلى حركة النقل المحلية، بحسب ما أفادت به السلطات.

وأفاد حاكم منطقة روستوف، يوري سليوسار، أن منازل خاصة في مدينة كامينسك اندلعت فيها النيران بعد سقوط شظايا طائرات مسيرة عليها، مما أدى إلى إصابة امرأة.

كما تعرضت منطقة بريانسك، الواقعة شمال أوكرانيا مباشرة، لهجمات، دون ورود تفاصيل عن الأضرار.