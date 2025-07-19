لقاء ثلاثي يبحث "تثبيت وقف إطلاق النار" في السويداء

ابوظبي - سيف اليزيد - عقد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وسوريا أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك، اجتماعا في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم السبت، لبحث سبل "تثبيت وقف إطلاق النار" في محافظة السويداء في سوريا، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

وقال البيان إن المباحثات الثلاثية "تناولت الأوضاع في سوريا، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار الذي أُنجِز فجر اليوم حول محافظة السويداء السورية حقنا للدم السوري وحفاظا على سلامة المواطنين".

وأضاف أن الصفدي والشيباني وبراك "اتفقوا على خطوات عملانية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ الاتفاق، بما يضمن أمن واستقرار سوريا ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية".

وبحسب البيان "تضمنت الخطوات العملانية مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المُحتجَزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية".

وخلال اللقاء، أكّد الصفدي وبراك "دعمهما اتفاق وقف إطلاق النار وجهود الحكومة السورية المُستهدِفة تطبيقه"، وشدّدا على "وقوف المملكة والولايات المتحدة وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها"، مشددين على أن "أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة".

كما رحّب الصفدي وبراك ب"التزام الحكومة السورية محاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم الجهود المُستهدِفة نبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية".

وثمّن الشيباني "دور وجهود المملكة والولايات المتحدة الأميركية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وجهود تنفيذه، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها".

وأعلنت الرئاسة السورية، اليوم السبت، وقفا "فوريا" لإطلاق النار، تزامن مع بدء قوات الأمن الانتشار في محافظة السويداء لـ"وقف الفوضى" بعد أعمال عنف شهدتها المحافظة أوقعت أكثر من 700 قتيل خلال أسبوع.