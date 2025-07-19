مظاهرات مؤيدة وأخرى رافضة للهجرة في بولندا

ابوظبي - سيف اليزيد - خرجت مظاهرات رافضة وأخرى مؤيدة للهجرة، اليوم السبت، في بولندا شارك فيها آلاف المحتجين في عشرات المواقع.

وتجمع محتجون في العاصمة وارسو للاحتجاج على قبول المهاجرين في البلاد بدعوة من تحالف "الكونفدرالية" السياسي اليميني المتطرف.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للهجرة مثل: "أوقفوا الهجرة!" و"أوقفوا غزو المهاجرين"، كما رفعوا لافتات كتب عليها: "هذه هي بولندا" و"بولندا للبولنديين".

وفي عدة مدن كبرى، نظم محتجون مؤيدون للهجرة مسيرات موازية. وأفادت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) بأن الشرطة وصفت الاحتجاجات بأنها كانت "سلمية إلى حد كبير".

إلا أن عناصر الأمن في وارسو تدخلوا عندما هاجم مشجعون يمينيون متشددون تابعون لنادي "ليجيا وارسو" لكرة القدم مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للهجرة، بحسب ما نقلت القناة التلفزيونية العامة (تي في بي إنفو). ويعرف تحالف "الكونفدرالية" بموقفه السلبي من الأجانب، والاتحاد الأوروبي، وله نواب في كل من البرلمان البولندي والبرلمان الأوروبي. وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2025، جاء مرشح الحزب في المركز الثالث.