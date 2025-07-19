تعليق الرحلات في مطارات العاصمة الروسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا)، اليوم السبت، إن مطارات العاصمة موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة لحين ضمان سلامة المجال الجوي.

جاء ذلك بعد الإعلان عن إسقاط طائرات مسيرة كانت متوجهة إلى العاصمة الروسية.

وعلقت مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو الرحلات مؤقتا.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين اليوم السبت إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما إلى العاصمة الروسية.

وأضاف سوبيانين عبر تطبيق تلغرام "أحبطنا هجوما آخر بطائرة مسيرة كان يستهدف موسكو. وصلت فرق الطوارئ إلى موقع سقوط الحطام لمباشرة مهامها".

كان رئيس بلدية موسكو قال، في وقت سابق اليوم، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية.