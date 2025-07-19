مقتل العشرات بانقلاب عبارة في فيتنام

ابوظبي - سيف اليزيد - انقلبت عبّارة سياحية كانت تنقل عائلات في خليج "ها لونغ" في فيتنام إثر عاصفة، اليوم السبت، في حادثة أسفرت عن مصرع 34 شخصا، بحسب وسائل إعلام رسمية، فيما يبحث المسعفون عن مفقودين.

كان المركب يقل 48 شخصا وخمسة من أفراد الطاقم عندما انقلب في هذا الموقع المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي بسبب أمطار غزيرة مباغتة، وفق ما أفاد موقع "VNExpress" الإخباري.

والركاب بغالبيتهم عائلات تزور الموقع آتية من العاصمة هانوي، وبينهم أكثر من 20 طفلا، بحسب المصدر عينه.

وكشف الموقع أن "حرس الحدود أنقذوا 11 شخصا وانتشلوا 34 جثّة".

وستتواصل عمليات البحث طوال الليل سعيا إلى العثور على ثمانية ركاب ما زالوا مفقودين.

وقال تران ترونغ هونغ، الذي يعمل في مكتب خليج "ها لونغ"، إن العاصفة بدأت بعد الظهر و"حلّ ظلام حوالى الساعة الثانية ظهرا".

وأضاف أن "حبوب البرَد كانت بحجم الأصابع وهطلت أمطار طوفانية وهبّت عاصفة رعدية مصحوبة ببرق".

وأورد طفل في العاشرة، نجا من الحادثة للقناة الرسمية "VietnamNet": "أخذت نفسا عميقا وسبحت وغطست ثمّ سبحت إلى السطح. وصرخت طالبا النجدة، فانتشلني زورق يستقله جنود".

وتقدّم بام مين تشين رئيس الوزراء الفيتنامي بالتعازي إلى أسر الضحايا وأوعز إلى وزارتي الدفاع والأمن العام بتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ على وجه السرعة.

وجاء في بيان للحكومة على موقعها الإلكتروني أن السلطات "ستحقّق في ملابسات الحادثة لاستجلائها وتتعامل بصرامة مع أيّ انتهاك".

وهطلت أمطار غزيرة، السبت، في مناطق مختلفة من فيتنام.

واقتلعت الرياح العاتية عدّة أشجار في العاصمة هانوي على بعد حوالى 175 كيلومترا.

وأتت هذه العاصفة بعد ثلاثة أيّام من موجة قيظ، مع حرارة بلغت 37 درجة في بعض المناطق.

يعدّ خليج "ها لونغ" من أشهر المواقع السياحية في فيتنام ويستقطب ملايين الزوّار كلّ سنة.