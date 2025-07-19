المملكة تقدم مساعدات لنازحي السويداء

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية وإيوائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها أكثر من 1000 مستفيد، وذلك ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق.

وبدأت قوات وزارة الداخلية السورية، السبت، تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وذلك في ظل أجواء من التوتر الميداني، رغم الإعلان الرسمي عن التهدئة.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت وقفًا فوريًا وشاملًا لإطلاق النار في السويداء، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل به وإنهاء الأعمال القتالية، مؤكدة أن أي خرق سيُعد انتهاكًا للسيادة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى جراء هذه الاشتباكات ارتفع إلى 940 خلال أسبوع واحد، في حصيلة تعكس حجم التوتر المتصاعد في المحافظة.