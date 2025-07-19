شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تنظم قافلة "إيد واحدة" في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة "إيد واحدة" ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر.



وشملت القافلة خدمات طبية في عدة تخصصات، دعم غذائي، معرض ملابس بأسعار رمزية، وتوزيع هدايا للأطفال، إلى جانب دعم اجتماعي وإنساني حقيقي للأسر الأكثر احتياجًا.



و تعكس زيارة ميدانية من قيادات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وقيادات من مؤسسة حياة كريمة اهتمام المؤسسة بالمتابعة المباشرة ودعم الأهالي بشكل فعّال ومستمر.



