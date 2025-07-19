شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: الإخوان تحاول إرباك الرأي العام الدولي تجاه مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد ربيع الديهي، خبير العلاقات الدولية، بأن جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد بشكل أساسي على تشويه صورة الدولة المصرية في الخارج عبر تقارير مضللة يتم إرسالها إلى منظمات أو نشرها في وسائل إعلام تابعة لهم.

وأوضح أن هذه التقارير تعتمد على فبركة الأرقام والوقائع، لتصوير الدولة وكأنها تعاني فشلًا شاملًا، رغم الشهادات الدولية التي تؤكد نجاح المشروعات القومية وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

وأشار الديهي، إلى أن الجماعة تمارس سياسة الضغط الخارجي باعتبارها الأداة الأخيرة التي تملكها بعد سقوطها في الداخل، فتسعى إلى التأثير على الرأي العام العالمي بملفات مزيفة حول حقوق الإنسان والتنمية، بينما تتجاهل الإشادة العالمية التي تحظى بها مصر في مجالات مثل مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية.

وأكد أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في الرد على هذه الحملات عبر استراتيجيات تواصل مباشرة مع المؤسسات الدولية، مما أفشل العديد من المخططات التي أرادت تعطيل الاستثمار أو تحجيم الإنجازات المصرية.