شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة الاتصال التليفوني بحزب العدل تواصل تعريف المواطنين بالحزب وبرنامجه ومرشحيه والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وحدة الاتصال التليفوني التابعة لغرفة العمليات المركزية بحزب العدل، جهودها اليومية في التواصل المباشر مع المواطنين، في إطار الاستعدادات المكثفة التي يجريها حزب العدل لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وتقوم الوحدة بإجراء مكالمات هاتفية منتظمة لتعريف المواطنين بالحزب وأهدافه وبرنامجه السياسي، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن مرشحيه في مختلف الدوائر، وذلك ضمن حملة تعريفية تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي وتسليط الضوء على الكفاءات التي يدفع بها الحزب في السباق الانتخابي.

وأكدت غرفة العمليات المركزية أن الحزب يقدّم نخبة جديدة من أصحاب الخبرة والتخصصات المتنوعة، والذين يجمعون بين الكفاءة والنزاهة، ويعبّرون عن رؤية الحزب في تجديد النخبة السياسية وتعزيز التمثيل الفعّال تحت قبة مجلس الشيوخ.