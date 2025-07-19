شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة التدريب بـ"المصرى الديموقراطى" تنظم تدريبا لمرشحي الشيوخ والنواب والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت أمانة التدريب والتثقيف بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تدريبًا تخصصيًا على مدار يومي 18 و19 يوليو، استهدف مرشحي الحزب لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى فرق الحملات الانتخابية.

تضمن التدريب محاور عملية حول إدارة الحملات، واستراتيجيات الخطاب السياسي، وآليات التفاعل الجماهيري، وسبل خوض المنافسة الانتخابية بشكل ديمقراطي فعّال.

ويأتي هذا النشاط ضمن خطة الحزب لتأهيل كوادره وتمكينهم من أدوات العمل السياسي الديمقراطي، انطلاقًا من رؤيته المختلفة والجادة لبناء بديل سياسي حقيقي.