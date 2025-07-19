عبد المسيح: شو عملت الحكومة السورية لتحمي مسيحييها من الإرهابيين القتلة؟

اشار النائب أديب عبد المسيح في تصريح له، الى انه "كنت اريد ان اعيّد ب​عيد مار الياس​ هالسنة بفرح، ولكن كيف استطيع والكنيسة التي باسمه تفجّرت بسوريا من أقل من شهر؟ اين صار التحقيق؟ ماذا فعلت الحكومة السورية لتحمي مسيحييها من الإرهابيين القتلة؟ نريد ان نرى الرئيس السوري حاضرا بعيد مار الياس في الكنيسة يلي تفجّرت، وان يرى بعيونه كل الناس الذين يريدون الدولة، الشرعية، والاعتدال والتي هي قوية بإيمانها وليس ببطشها. كل عيد مار الياس وأنتم جميعا بأمان وخير".

