قوى الامن: توقيف سوريين سرقا مبلغ مالي ونحاسيات من مبنى ديوان المحاسبة في بيروت

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الامن الداخلي لمكافحة جميع انواع الجرائم لا سيما السرقات منها. توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخصين بتاريخي 5 و6-7-2025 بعملية سرقة مبلغ من المال ونحاسيات من مبنى ديوان المحاسبة في بيروت. وذكرت بانه بتاريخ 18-7-2025، وبنتيجة المتابعة تمكنت الشعبة المذكورة من تحديد هويتيهما ومكان تواجدهما، وهما يدعيان:

– ع. أ. (مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)

– م. أ (مواليد عام ٢٠١١، سوري)

ولفت البيان الى انه بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دورياتها فجر تاريخ 19-7-2025 من رصدهما وتوقيفهما بعملية نوعية في محلة راس النبع. وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما، كما تبين أنهما دخلا البلاد خلسة. والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.