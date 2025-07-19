السفيرة الاميركية وشمت كلمة لبنان باللغة العربية على ذراعها

كشفت فنانة الوشوم ال​لبنان​ية جوى أنطون أن السفيرة الأميركية لدى بيروت، ليزا جونسون، وشمت على ذراعها كلمة "لبنان" باللغة العربية.

وعلقت أنطون على الموضوع قائلة: "كانت زبونتي اليوم السفيرة الأميركية لدى لبنان. تشرّفت بوشم كلمة "لبنان" باللغة العربية على ذراعها.. امرأة ليست لبنانية الدم، لكنها اختارت هذا الوشم بدافع حبّ عميق لهذا البلد".