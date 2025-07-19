النشرة: مصير احد الصيادين مجهولا بعد اقتراب زورقين إسرائيليين من زورقه في بحر الناقورة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان مصير احد الصيادين مجهولا بعد اقتراب زورقين إسرائيليين من زورقه في بحر الناقورة، كانا قد اخترقا خط الطفافات بالتزامن مع القاء محلقة اسرائيلية لقنبلة صوتية باتجاهه كانا قد اخترقا خط الطفافات بالتزامن مع القاء محلقة اسرائيلية لقنبلة صوتية باتجاهه.

