مجلة شبيغل: عنف المستوطنين بات يهدد الوجود المسيحي في الضفة الغربية

كشفت مجلة “دير شبيغل” الألمانية عن تصاعد خطير في ​اعتداءات المستوطنين​ الإسرائيليين المتطرفين ضد المجتمعات المسيحية في الضفة الغربية، وسط اتهامات بتواطؤ السلطات الإسرائيلية. وتم تسليط الضوء على هجمات منهجية تهدف إلى طرد المسيحيين من أراضيهم، مع توثيق قصص إنسانية مؤلمة تبرز حجم الأزمة التي تهدد الوجود المسيحي في الأراضي المحتلة.

وذكرت "دير شبيغل" بانه يواجه ​المسيحيون في الضفة الغربية​، موجة عنف غير مسبوقة منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الاول 2023. المستوطنون المتطرفون، بدعم ضمني من الجيش الإسرائيلي، يشنون هجمات تشمل إحراق الأراضي الزراعية، تدمير الممتلكات، ومهاجمة المنازل. في حادثة مروعة، قُتل شابان في قرية سنجل، أحدهما مواطن أمريكي يبلغ 20 عاما، على يد مستوطنين. وثقت الأمم المتحدة أكثر من 700 اعتداء في النصف الأول من 2025، مما يعكس تصاعدا خطيرا في العنف.

وسجلت المجلة الألمانية شهادات مؤلمة من السكان: مزارع زيتون يقول إنه لم يعد قادرا على الوصول إلى 70% من أرضه بسبب تهديدات المستوطنين، ومربي دواجن اضطر لتعليق عمله بسبب مضايقات مستمرة. هذه الهجمات، التي شملت نصب لافتات تهديد تحمل عبارات مثل “لا مستقبل لكم هنا”، تكشف عن نية واضحة لتهجير المسيحيين.

وبحسب شبيغل، فإن سياسيين إسرائيليين متطرفين، مثل بتسلئيل سموتريتش، لهم دور بارز في ما يحصل حيث يشرف سموتريتش على تعزيز التوسع الاستيطاني داخل الضفة. كما أنه تحت إشرافه، أقيمت بؤر استيطانية جديدة، وتم تسليح المستوطنين، مما زاد من حدة العنف. وأكدت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية الحقوقية أن النظام الأمني في الضفة يخدم مصالح المستوطنين، مما يكرس سياسة “الإفلات من العقاب” التي تتيح استمرار الاعتداءات.