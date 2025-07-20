شكرا لقرائتكم خبر عن يهم الملايين.. حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر صورة المستند كأصل.. عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم الملايين.. حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر صورة المستند كأصل"، استعرض خلاله حكمًا فريدًا من نوعه في الدعوى المقيدة برقم 4637 لسنة 2023 مدنى كلى شمال الجيزة، يوضح حالات اعتبار صورة المستند كأصل كالتالى:

"1- دعوى الإلزام بتسليم مستند لا ترفع بصفة مستقلة مطلقا، ولكن يلزم أن يكملها طلب اخر يخص وجه الإلزام من تقديم المستند.

2- الدعوى هنا بعد الإحالة ليست طلبا مستقلا، لأنها رُفعت ابتداء بطلب أخر موضوعى مع الإلزام بتسليم المستند.

3- حال توجيه اليمين المنصوص عليها بقانون الاثبات والنكول عنه تعتبر الصورة قائمة مقام الأصل".

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وكان المقرر قانونا بنص المادة "22" من ذات القانون أنه: "لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين"، ومن المقرر قانونا أيضاً بنص المادة "23" من ذات القانون أنه: "إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده، وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر الا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به".

وبحسب "المحكمة": من المقرر قانوناً بنص المادة 240 من ذات القانون أنه: "إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه".

وإليكم التفاصيل كاملة:

يهم الملايين.. حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل": الأبرز حال توجيه اليمين والنكول عنه تعتبر الصورة قائمة مقام الأصل.. ودعوى الإلزام بتسليم مستند لا ترفع بصفة مستقلة ولكن يلزم أن يكملها طلب آخر





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