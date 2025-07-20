حزب الجبهة الوطنية يبدأ دعايته الانتخابية بالمنيا بمؤتمر حاشد لدعم "البدري"

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عقدت أمانة حزب الجبهة الوطنية بالمنيا مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بقرية البيهو التابعة لمركز سمالوط، لدعم القائمة الوطنية “من أجل مصر”، التى يتصدرها الدكتور محمد صلاح البدرى، أمين الحزب بالمحافظة، وذلك فى أول أيام الدعاية الانتخابية لدعم مرشحى مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح البدرى، أمين حزب الجبهة الوطنية بالمنيا، وعمرو عبد الغنى الحصرى، أمين التنظيم، واللواء أحمد الجعلى، الأمين المساعد لشؤون العضوية بالأمانة المركزية، إلى جانب الأمناء المساعدين: اللواء أشرف جمال، المهندس عمرو غلاب، المحامى صموئيل ثابت، رجل الأعمال مصطفى فتحى راتب، وعماد عبد المجيد، وسط حضور شعبى حاشد يتقدمه القمص داود ناشد موريس، وكيل مطرانية سمالوط، والدكتور أحمد عزمى، مدير الدعوة بمديرية أوقاف المحافظة.

وأكد عمرو الحصرى، أمين التنظيم بالمنيا، دعم كافة أعضاء وممثلى الحزب للدكتور محمد صلاح البدرى، المرشح على رأس القائمة الوطنية لقطاع شمال الصعيد، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية يفتح ذراعيه لخدمة جميع المصريين.

وأعرب القمص داود ناشد موريس، وكيل مطرانية سمالوط وأمين بيت العائلة المصرية، عن ثقته فى أن مصر ستظل شامخة وملاذًا للعالم فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن مصر ستظل مباركة عبر كل العصور.

وقال الشيخ أحمد عزمى، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية واجب وطنى، خاصة فى ظل ما تشهده المنطقة من مؤامرات، مشددًا على أن مصر محفوظة بإذن الله وبوعى واصطفاف شعبها خلف قيادتها السياسية.

وفى كلمته، شدد النائب أشرف جمال، الأمين المساعد للحزب بالمنيا، على أهمية توعية الشباب بالمؤامرات التى تُحاك بالمنطقة، داعيًا إلى الوقوف خلف القيادة السياسية لحماية الوطن، مؤكدًا: “خير لنا أن نختلف داخل وطن آمن من أن نتفق داخل مخيمات اللاجئين”.

وأشاد باختيار الدكتور محمد صلاح البدرى على رأس القائمة الوطنية، واصفًا إياه بنموذج الشاب المصرى المثقف والواعى، متعهدًا بأن تكون أبواب الحزب مفتوحة لخدمة كل أبناء المنيا، خاصة قرية البيهو.

من جانبه، أكد النائب عمرو غلاب، الأمين المساعد للحزب بالمنيا، أن “الجبهة الوطنية” تمتلك كوادر اقتصادية وسياسية قادرة على تلبية طموحات الشعب، مشددًا على ضرورة المشاركة الفعالة فى الانتخابات يومى 4 و5 أغسطس دعمًا للدكتور البدرى، ولتوجيه رسالة قوية بأن مصر ماضية فى طريقها نحو التقدم.

وصرّح صموئيل ثابت زكى، الأمين المساعد للحزب، بأن قرية البيهو تمتلك ثقلًا سياسيًا منذ القدم، ما يجعلها أشبه بقرية برلمانية، مشيرًا إلى حسن اختيار الدكتور البدرى، وموجهًا نداءً بتكثيف التواجد أمام اللجان لدعمه.

ووجّه عماد عبد المجيد، الأمين المساعد، الشكر للحشود المشاركة فى المؤتمر، معربًا عن امتنانه لكل الحاضرين، بينما أكد مصطفى فتحى راتب، الأمين المساعد، أن دعم الحزب للدكتور البدرى نابع من كونه مرشحًا يسعى بجد لخدمة المنيا وتحقيق الصالح العام، مشيدًا بأدائه فى الدورة السابقة لمجلس الشيوخ، داعيًا الجميع إلى جعل يوم التصويت يومًا تاريخيًا للحزب.

من جهته، عبّر اللواء أحمد الجعلى، الأمين المساعد لشؤون العضوية، عن سعادته بتواجده وسط أهالى سمالوط، مؤكدًا أن حزب الجبهة يضم نخبة من القامات والخبرات، وأن المؤتمر يأتى دعمًا للقائمة الوطنية، وعلى رأسها الدكتور البدرى، مشددًا على أهمية الحشد أمام صناديق الاقتراع كواجب وطنى.

وفى كلمته، أكد الدكتور محمد صلاح البدرى اعتزازه بالتواجد وسط أبناء بلدته، موضحًا أن المؤتمر يأتى دعمًا للقائمة الوطنية لمجلس الشيوخ، التى يشرّفه الترشح عنها، وردًا على الانتقادات الموجهة للقائمة، شدد على أن المشاركة الشعبية ستكون أقوى رد، ورسالة واضحة بأن المصريين على قلب رجل واحد.

وأشار إلى أن إطلاق المؤتمر من قرية البيهو كان خطوة رمزية، مؤكدًا أن الحزب يضم قامات علمية فى مختلف المجالات، وأن اختياراته تقوم على الكفاءة والتخصص، مضيفًا: “نفتخر بكوننا حزبًا إصلاحيًا يختار الأكفأ”.

وكشف البدرى أن الحزب أعد مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم ورفعها للجهات المختصة، مشيرًا إلى أن القانون لم يُصدّق عليه بعد، معربًا عن أمله فى أن تصل رؤى الحزب إلى القيادة السياسية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الحزب سيكون صوتًا لكل مواطن فى المنيا، داعيًا الجميع إلى المشاركة فى الانتخابات، مؤكدًا أن “الصوت الانتخابى حق للدولة، كما هو الحال فى أداء الخدمة العسكرية”.



الجبهة الوطنية يبدأ دعايته الانتخابية بالمنيا بمؤتمر حاشد لدعم البدري (1)



الجبهة الوطنية يبدأ دعايته الانتخابية بالمنيا بمؤتمر حاشد لدعم البدري (2)



الجبهة الوطنية يبدأ دعايته الانتخابية بالمنيا بمؤتمر حاشد لدعم البدري (3)



الجبهة الوطنية يبدأ دعايته الانتخابية بالمنيا بمؤتمر حاشد لدعم البدري (4)



الجبهة الوطنية يبدأ دعايته الانتخابية بالمنيا بمؤتمر حاشد لدعم البدري (5)



الجبهة الوطنية يبدأ دعايته الانتخابية بالمنيا بمؤتمر حاشد لدعم البدري (6)



الجبهة الوطنية يبدأ دعايته الانتخابية بالمنيا بمؤتمر حاشد لدعم البدري (7)