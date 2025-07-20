شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في شئون الجماعات الإرهابية: الإخوان يستخدمون الفبركة لضرب الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

أكد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية هشام النجار، أن الإخوان يعتمدون على الفبركة واختلاق الأخبار لتقويض استقرار الدولة المصرية، مستغلين منصات خارجية تدعمهم سياسيًا وإعلاميًا، وأوضح النجار أن هذه الجماعة تركز على نشر مقاطع وصور مفبركة، مثل تصوير احتجاجات قديمة على أنها أحداث حالية، بهدف الإيحاء بوجود اضطرابات داخلية.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجيات تأتي ضمن خطة أوسع لإرباك الرأي العام الداخلي والتأثير على الصورة الذهنية لمصر في الخارج، خصوصًا في أوقات الإنجازات أو توقيع الاتفاقيات الدولية.

وأكد النجار أن حملات التشويه تتجدد كلما حققت الدولة تقدمًا ملحوظًا في ملف اقتصادي أو سياسي، وهو ما يبرهن على أن الإخوان يضيقون ذرعًا بأي نجاح.

وأضاف أن الأجهزة المعنية في الدولة تعمل على رصد تلك الأكاذيب والرد عليها بشكل فوري، وأن الإعلام الوطني يلعب دورًا كبيرًا في توعية الناس بكشف الحقائق. وختم النجار تصريحه بالتأكيد على أن هذه الحملات لن تنال من وحدة المصريين ولا من مسيرة الدولة، فالمشروعات القومية مستمرة والإرادة الشعبية أقوى من محاولات التضليل.