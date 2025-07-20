ترامب يؤكد مجددا أن المنشآت النووية الإيرانية دمرت بالكامل

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد أن المنشآت النووية ال​إيران​ية التي استهدفها القصف الأميركي "دمّرت بالكامل"، بعدما أفاد تقرير حديث بأن بعض هذه المواقع صمد إلى حدّ بعيد.

وأكّد ترامب مجدّدا أن "المواقع النووية الثلاثة كلّها في إيران دمّرت بالكامل وسحقت".

وأشار إلى أن الأمر "سيستغرق سنوات قبل وضعها في الخدمة مجدّدا. وإذا ما أرادت إيران القيام بذلك، فمن الأجدى بها أن تبدأ من جديد، في ثلاثة مواقع مختلفة".