جمعية القرض الحسن للمنار: لا نتبع للمصرف المركزي ونتعرض لحملة ممنهجة ذات خلفية سياسية

أعلنت إدارة جمعية مؤسسة القرض الحسن، في بيان خاص للمنار، أن الجمعية لا تخضع لسلطة مصرف لبنان، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها الاجتماعية والمالية بوتيرة متصاعدة وبفاعلية أكبر، على الرغم من الضغوط والإجراءات الأخيرة.

واعتبرت الجمعية أن التعميم الصادر عن مصرف لبنان، والمتعلق بطريقة تعاطي المصارف والمؤسسات المالية معها، يندرج في إطار حملة سياسية ممنهجة، تقودها جهات داخلية وخارجية مرتبطة بأجندات أميركية، هدفها محاصرة البيئة الحاضنة لخيار المقاومة ومحاولة خنق المؤسسات التي تدور في فلكها اقتصاديًا