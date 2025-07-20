اشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، بعد لقائه وفدا من العشائر العربية في دارته في شانيه، الى ان "ما قمنا به اليوم استكمالا لبيان المجلس المذهبي بالأمس خطوة على طريق تحقيق الانفراج، ففي تواصلنا وكبير شيوخ العشائر في سوريا وفي استقبالنا لوفد العشائر في لبنان مبادرةٌ ل​تعزيز الثقة​ ودرء الفتنة وتأكيد للعلاقة التاريخية وللهوية العربية الإسلامية لبني معروف الموحدين وللعشائر الشقيقة".

كانت هذه تفاصيل خبر شيخ العقل: نؤكد على بيان المجلس المذهبي ونسعى مع العشائر العربية لتعزيز الثقة ودرء الفتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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