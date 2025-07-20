العراق.. مفوضية الانتخابات تستبعد 46 مرشحاً

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، استبعاد 46 مرشحاً، بسبب فقدان أحزابهم الشروط المطلوبة لقبول ترشيحهم ضمن القوائم الانتخابية، وعدم استكمالهم لمتطلبات الترشيح.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل قوله: إن «عملية التدقيق مستمرة بالنسبة لمرشحي القوائم الانتخابية ضمن التحالفات، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري».

وأوضح أن «نظام تسجيل المرشحين والمتعلق بالقائمة المفتوحة ينص على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من عدد المرشحين لحملة شهادات الدبلوم أو الشهادات الإعدادية وما يعادلها».

وتابع: «وبناء على ذلك، فإن وجود 11 مرشحاً من حملة الشهادات الإعدادية يؤثر على هذه النسبة، ولهذا تم استبدالهم بمرشحين من حملة شهادة البكالوريوس، وفيما يخص تمثيل النساء ضمن القوائم المفتوحة، يجب أن لا تقل نسبتهن عن 25% من عدد المرشحين، ولذلك تم استبدال ثلاثة مرشحين من الرجال لضمان تحقيق هذه النسبة ضمن القائمة».

وكانت المفوضية أعلنت إجراء الانتخابات النيابية في 11 من نوفمبر المقبل.