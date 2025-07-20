الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال

ابوظبي - سيف اليزيد - نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وجاء في بيان الديون الملكي، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود".

وأضاف البيان "سيصلى عليه، إن شاء الله، يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".