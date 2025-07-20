شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حالات لإسقاط الحضانة عن الأم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد حضانة الأم من أهم الأمور التي قد تواجه الزوجة بعد الإنفصال عن الزوج، وإذا كان القانون منح لها فرصة ضم الحضانة بعد الطلاق فإن هناك حالات قد تسقط تلك الحضانة وتبعد الطفل عن حضن أمه، وتتمثل في الأتى :

1- اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف.

2- زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها.

3- امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية.

4- أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.

5- أن تكون مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية الطفل.

6- بلوغ الطفل السن القانونية وهي 15 سنة وهنا يخير أمام القاضي بين والده ووالدته.

