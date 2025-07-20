كاتس: إسرائيل سمحت مؤقتًا بتواجد محدود للقوات السورية في محافظة السويداء ليومين لتهدئة التوتر

اشار وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي يسرائيل كاتس الى إنه لا يثق بالرئيس السوري أحمد الشرع، زاعما أن الأخير يستخدم ما وصفها بـ”جماعات ارهابية” ضد الأقليات في سوريا، وذلك خلال لقائه السيناتور الأميركي تيد كروز، في واشنطن، وفق ما ذكرته صحيفة “جيروزليم بوست” العبرية.

وادعى كاتس أن هذه الجماعات “قد تُستخدم مستقبلاً ضد المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان”، على حد قوله.

واوضح إن بلاده لن تعود لحدود التفاهمات السابقة في الجنوب السوري.

وأبدى رفضه “أي تطبيع أو تقارب مع دمشق في هذه المرحلة، رغم تشجيع الولايات المتحدة على تحسين العلاقات بين الجانبين”، بحسب الصحيفة العبرية.

وادعى كاتس، أن إسرائيل سمحت مؤقتًا بتواجد محدود للقوات السورية في محافظة السويداء ليومين، لتهدئة التوتر بعد تجدد الاشتباكات بين مجموعات درزية وأخرى عشائرية في المحافظة.