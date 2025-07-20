نقلت صحيفة "هآرتس" عن أحد الأسرى الإسرائيليين السابقين في قطاع غزة أنّ الضربات الجوية الإسرائيلية عرضتهم للخطر، موضحًا أن هذا الخطر كان مضاعفًا بسبب وجود المسلحين وعدم معرفة الجيش بمكان احتجازهم.
وأكد الأسير السابق للصحيفة أنّ "المسؤولين العسكريين لا يعرفون حقًا أين يوجد الاسرى حتى الآن"، واصفًا ذلك بأنه "أمر فظيع".
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس عن أسير سابق بغزة: المسؤولون العسكريون لا يعرفون حقا أين الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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