هآرتس عن أسير سابق بغزة: المسؤولون العسكريون لا يعرفون حقا أين الأسرى

نقلت صحيفة "هآرتس" عن أحد ​الأسرى الإسرائيليين​ السابقين في قطاع غزة أنّ الضربات الجوية الإسرائيلية عرضتهم للخطر، موضحًا أن هذا الخطر كان مضاعفًا بسبب وجود المسلحين وعدم معرفة الجيش بمكان احتجازهم.

وأكد الأسير السابق للصحيفة أنّ "المسؤولين العسكريين لا يعرفون حقًا أين يوجد الاسرى حتى الآن"، واصفًا ذلك بأنه "أمر فظيع".