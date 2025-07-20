المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تداعيات إنسانية خطيرة لنقص المساعدات في القطاع

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (غزة)

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، رائد النمس، إن نقص الوقود والمساعدات ترك آثاراً سلبية خطيرة على سكان قطاع غزة، خاصة في الجوانب الإنسانية والصحية والإغاثية، في ظل الظروف المعيشية المتدهورة التي تعانيها مئات الآلاف من الأسر.

وأضاف النمس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك ضرورة ملحة لوقف إطلاق النار، تمهيداً لتحقيق تهدئة شاملة، تُمكن الفرق الميدانية من تلبية الاحتياجات الصحية والإنسانية للفئات المتضررة.

وأشار إلى أن توزيع المساعدات من خلال ما يُعرف بـ «مؤسسة غزة الإنسانية» أصبح يشبه «مصائد الموت»، حيث يتعرض من يسعون للحصول على الغذاء والمساعدات للقتل أو الإصابة، وأحياناً للاعتقال.

وذكر متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني أن «هذا الواقع يتعارض مع جميع المعايير والبروتوكولات المعتمدة في العمل الإنساني، والتي تهدف إلى حماية حياة وكرامة المتضررين، لكن ما يحدث فعلياً بات يشبه الممرات الأمنية التي تُرتكب خلالها انتهاكات خطيرة من قتل وإصابة واعتقال بحق طالبي المساعدات، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني».