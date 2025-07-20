شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى: مشاركة المواطنين فى الانتخابات واجب وطني للرد على الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري على ضرورة مشاركة المواطنين في الاستحقاق الانتخابي، مشددا على أنه واجب وطني خاصة في ظل الظروف الراهنة ومحاولات الجماعة الإرهابية المستميتة فى تشويه صورة الدولة المصرية وإضعاف مؤسسات الدولة لتنفيذ أجندات خارجية هدفها النيل بالدولة.

وأضاف "أبو العلا" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن معركة الدولة ليست فقط مع جماعة تهاجم من الخارج، بل هي مع معركة وعي يخوضها كل مواطن يقرر أن يشارك، وأن يرد على الشائعات بالفعل لا بالكلام، قائلا "الصوت الانتخابي اليوم أصبح أكثر من مجرد ورقة، إنه موقف سياسي ورسالة دعم للدولة في وجه كل من يحاول هدمها".