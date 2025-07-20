المبعوث الاميركي إلى سوريا: على جميع الفصائل إلقاء أسلحتها ووقف الأعمال العدائية والتخلي عن الانتقام القبلي

اكد المبعوث الاميركي إلى سوريا توم برّاك، أن "قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا هو خطوة مبدئية منحت الشعب السوري فرصة للخروج من سنوات من المعاناة الفادحة والفظائع"، مشيرا الى ان "المجتمع الدولي أبدى دعمًا واسعًا للحكومة السورية الناشئة، ويتابع بحذر متفائل محاولاتها للانتقال من إرث الألم إلى مستقبل يسوده الأمل".

وأشار إلى أن هذا الطموح الهش بات مهددًا في ظل صدمة عميقة أثارتها الفظائع التي ترتكبها الفصائل المتناحرة على الأرض، ما يقوّض سلطة الحكومة ويعطّل أي مظهر من مظاهر الاستقرار.

وأكد براك أن على جميع الفصائل أن تُلقي سلاحها فورًا، وتوقف الأعمال العدائية وتنهي دوامة الثأر القبلي، مشددًا على أن سوريا تقف على مفترق طرق حاسم، حيث لا بد أن يسود ال​سلام​ والحوار الآن، وليس لاحقًا.