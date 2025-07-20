هونج كونج تصدر أعلى تحذير مع اقتراب الإعصار "ويبا"

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت هونج كونج أعلى تحذير من العاصفة اليوم الأحد إذ جلب الإعصار ويبا المحمل برياح تزيد سرعتها على 167 كيلومتر في الساعة، أمطارا غزيرة ورياحا على جميع أنحاء المنطقة، مما تسبب في إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران.

ورفع مرصد الأرصاد الجوية في المدينة مستوى التحذير من العاصفة إلى رقم 10 في الساعة 9:20 صباحا (0120 بتوقيت جرينتش) وقال إنه يتوقع أن تظل عند هذا المستوى "لبعض الوقت".

وأظهر التحذير أن ويبها سيحوم على بعد حوالي 50 كم إلى الجنوب من المرصد. وقال المرصد إن رياحا بقوة الإعصار تؤثر على الجزء الجنوبي من هونج كونج.

وألغت شركة طيران كاثي باسيفيك جميع رحلاتها القادمة أو المغادرة من مطار هونج كونج بين الخامسة صباحا والسادسة مساء اليوم الأحد. وتم تعليق معظم وسائل النقل العام اليوم الأحد، بما في ذلك العبارات وسط ارتفاع أمواج البحر.