ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في كوريا الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي شخصان حتفهما واعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين في مدينة جابيونج السياحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد بعد انهيار أرضي تسبب في تضرر منازل وفيضان جرف السيارات خلال موجة من الأمطار الغزيرة.

وبهذا يرتفع عدد القتلى على مستوى البلاد إلى 14، إضافة إلى فقد 12 منذ بدء هطول الأمطار يوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية أن من المتوقع توقف الأمطار اليوم الأحد وأن يعقبها موجة حارة.

وأضافت الهيئة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت سابق على مناطق في جنوب البلاد تحركت نحو الشمال أثناء الليل.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن حكومة كوريا الجنوبية شكلت اليوم الأحد فريق عمل مشتركا للتحول من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى دعم التعافي من الأضرار.

وتسببت السيول بإجلاء 12.921 شخصا، وتسجيل أضرار مادية جسيمة بلغت 1.920 حالة في الممتلكات العامة و2.234 في الممتلكات الخاصة.