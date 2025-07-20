14 قتيلًا في كوريا الجنوبية في فيضانات وإنهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة

قُتل شخصان واعتُبر اثنان آخران في عداد المفقودين في مدينة جابيونغ السياحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، جراء انهيار أرضي أدى إلى تضرر منازل وجرف سيارات خلال موجة من الأمطار الغزيرة.
وبذلك، ارتفع عدد القتلى في مختلف أنحاء البلاد إلى 14، فيما لا يزال 12 في عداد المفقودين منذ بدء هطول الأمطار يوم الأربعاء.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية أن الأمطار الغزيرة يُتوقع أن تتوقف اليوم الأحد، على أن يعقبها موجة حارة.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمطار التي هطلت في وقت سابق على مناطق جنوب البلاد، تحركت شمالًا خلال الليل.
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