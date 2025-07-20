تسنيم عن مصدر مطلع: إيران تتفق مع الترويكا الأوروبية لبدء المفاوضات النووية

افادت وكالة أنباء "تسنيم" نقلا عن مصدر مطلع، بأن "إيران تتفق مع الترويكا الأوروبية لبدء المفاوضات النووية"، مشيرة الى أن "القرار لم يحسم بعد بشأن مكان المحادثات المتوقعة الأسبوع المقبل".

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