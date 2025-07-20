نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع أن الجيش يوصي المستوى السياسي بالتوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى وجود رغبة لدى الجانبين. وأعرب المصدر عن أمله في التوصل إلى صفقة تبادل هذا الأسبوع.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع: نأمل أن نتوصل إلى صفقة تبادل هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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